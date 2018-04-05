Замминистра здравоохранения Украины Роман Илык не верит, что все украинские больные получили необходимые лекарства, которые полагаются им по программе "Доступные лекарства". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бесплатно можно получить 47 медпрепаратов Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook "Более 60 миллионов в прошлом году были возвращены в бюджет. Их использовали. Но я не верю, что покрыта полностью вся проблема и что все больные сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом второго типа и бронхиальной астмой получили лекарства. Безусловно, так оно не есть", – сказал он.Илык отметил, что по программе "Доступные лекарства" можно бесплатно получить 47 препаратов, а с доплатой – около 150.С 1 апреля 2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по ценообразованию на лекарства, которая предполагает, что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний частично.В июле 2017 года Министерство здравоохранения опубликовало новый список препаратов, которые участвуют в программе "Доступные лекарства". В него вошли 199 препаратов 43 производителей (21 производитель из стран Евросоюза, 17 – из Украины, четыре – из Индии, один – из Израиля).По состоянию на 1 марта 2018 года в программе были задействованы 7138 аптек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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