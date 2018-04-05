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В 2017 году не использовали 60 млн грн из программы "Доступные лекарства" – Минздрав
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05.04.2018 00:37
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Замминистра здравоохранения Украины Роман Илык не верит, что все
украинские больные получили необходимые лекарства, которые
полагаются им по программе "Доступные лекарства". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Бесплатно можно получить 47
медпрепаратов Фото: Міністерство охорони здоров'я України /
Facebook "Более 60 миллионов в прошлом году были возвращены в
бюджет. Их использовали. Но я не верю, что покрыта полностью вся
проблема и что все больные сердечно-сосудистыми заболеваниями,
сахарным диабетом второго типа и бронхиальной астмой получили
лекарства. Безусловно, так оно не есть", – сказал он.Илык
отметил, что по программе "Доступные лекарства" можно бесплатно
получить 47 препаратов, а с доплатой – около 150.С 1 апреля
2017 года в Украине была запущена программа реимбурсации по
ценообразованию на лекарства, которая предполагает,
что пациенты будут оплачивать стоимость аптечных препаратов
для лечения бронхиальной астмы, диабета второго типа и
сердечно-сосудистых заболеваний частично.В июле 2017
года Министерство здравоохранения опубликовало новый список
препаратов, которые участвуют в программе "Доступные лекарства". В
него вошли 199 препаратов 43 производителей (21 производитель
из стран Евросоюза, 17 – из Украины, четыре – из Индии,
один – из Израиля).По состоянию на 1 марта 2018 года в
программе были задействованы 7138 аптек.
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