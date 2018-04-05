В Киевской горадминистрации определили перевозчиков для 8 городских маршрутов. С бывшими предпринимателями, которые обслуживали эти маршруты, городские власти разорвали договора из-за нарушения условий перевозки.

Об этом заявил Сергей Симонов, директор департамента транспортной инфраструктуры ,передает со ссылкой на .

Всего на конкурс было вынесено 15 маршрутов. Однако из-за несоответствия поданной в конкурсный комитет информации 7 маршрутов остались без перевозчиков.

На всех объектах победили перевозчики с новым подвижным составом, который соответствует нормам экологической безопасности Евро-5. Есть перевозчики, которые пообещали обновить свои автобусы в соответствии с этими нормами.

Маршруты, которые получили новых перевозчиков:

№193 ж / м Корчеватое - Дарницкая площадь

№227 Диагностический центр - Кадетский Гай

№459 Ж / д вокзал "" - ул. Пидлипко

№501 ул. Милославская - ст "Лесная"

№507 Ж / д вокзал "Южный" - ул. Сирко

№517 ул. Народного Ополчения - ул. Ефремова

№582 ст.м. "Оболонь" - ул. Приозерная

№250 (новый) ст "Позняки" - ул. О.Пчилки

Остальные 7 маршрутов - №137, №152, №405, №433, №455, №529, №64 - будут вынесены на следующий конкурс.

Маршруты, договора на обслуживание которых с компаниями-перевозчиками расторгнуты не считаются закрытыми. Они продолжат работать до проведения конкурса на определение новых перевозчиков.

В столице в ближайшее время может подорожать проезд на 1-2 грн. Поднятие цен спровоцирован конкурса частных перевозчиков на 15 городских маршрутов. Новый общественный транспорт должен быть оборудован GPS-трекерами и валидаторами для единого билета, а водители - обеспечены униформой.

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