На этой неделе более 200 единиц специальной техники (полицейских, пожарных и спасательных машин) были выдвинуты на территорию Йеллоустоунского супервулкана, чтобы подготовиться к тому, что может стать чрезвычайной ситуацией «Жизнь или Смерть».

Представитель по связям с общественностью национального парка Йеллоустоун подтвердил, что учения действительно проводились. По его словам извержение супервулкана в ближайшее время очень маловероятно, тем не менее, спасательные службы США считают своим долгом быть готовыми к любой случайности.

Пресс-секретарь национального парка Йеллоустоун Морган Вартин (Morgan Warthin) сказал:

«Каждая такая возможность проведения подобных учений выявляет наши сильные и слабые стороны. Учения демонстрируют нам как, что и где необходимо улучшить».

Г-н Вартин считает, что если катастрофа в Йеллоустоунском национальном парке все же случится – экстренные службы США должны быть к ней абсолютно подготовлены.

В текущих учениях в Йеллоустоунском национальном парке была смоделирована авария автобуса, чтобы проверить реакцию аварийных работников на кризис. Занятие проходило на узкой горной дороге, следовательно симуляция аварии автобуса моделировала транспортную пробку – то есть первое, что повсеместно случится, если извержение все же начнется.

Комментируя эти учения пресс-секретарь парка Йеллоустоун пояснил проблемы, с которыми столкнется любая команда спасателей, если в Йеллоустоне произойдет извержение вулкана:

«Вы знаете, проблема номер один – это то, что мы (то есть национальный парк) очень от всех отдалены, так что спасателям потребуется время, чтобы добраться до Йеллоустоуна».

Во время учений и моделирования катастрофы члены семей сотрудников парка вынуждены были взять на себя роль “жертв катастрофы”, поскольку местные жители все как один отказались сыграть роль жертв в учениях. Тем не менее, когда учения начались, команда спасателей успешно справилась с ситуацией.

Не смотря на то, что учения проводились, г-н Вартин, представитель по связям с общественностью национального парка Йеллоустоун, уверенно настаивает, что учения плановые и что Йеллоустоун еще миллион лет не вспыхнет.

Тем не менее, действительно в прошлом месяце извергался гейзер Steamboat, который до этого спал много лет. Служба парка даже сделала по этому поводу экстренное объявление “о начале извержения самого высокого активного гейзера в мире”, что вызвало у них некоторую тревогу.

Тревожным было не только то, что гейзер спонтанно проснулся. Так же беспокойство геологов вызвало сравнение учетных записей предыдущих извержений Steamboatи с показаниями тепловых датчиков в этом районе. На основании этого сравнения ими была предсказана «серия незначительных извержений Steamboat», что для него не характерно – обычно гейзер, после пробуждения, спит 50-60 лет.

Что еще обращает на себя внимание: гейзер Steamboat находится в бассейне Норриса, который в настоящее время закрыт для доступа «в связи с началом весенних мелиоративных работ».

Кроме того, еще в начале этого года сейсмологи из UNAVCO, некоммерческого университетского консорциума, показали, что вулкан находится «под напряжением».

Используя систему глобального позиционирования и скважинные тензометры, чтобы измерить мельчайшие изменения деформации в Йеллоустоне, Дэвид Мэнсин и Глен Маттиоли обнаружили, что «сигнал деформации больше, чем можно было бы ожидать, если бы кора под Йеллоустоном была полностью твердой». Другими словами речь идет о «разжижении магмы». Когда содержание расплава в магматической камере достигает критической отметки 50% – всегда начинается извержение.

Тем не менее, г-н Вартин смотрит на будущее оптимистично и единственную проблему видит в том, что на данный момент из парка не существует единой широкой эвакуационной дороги. В случае каких-то экстремальных событий у этого факта могут быть негативные последствия.

«По этим старым узким дорогам мы не можем перемещаться довольно быстро. Как следствие помощь спасателей придется ждать немного подольше», – говорит г-н Вартин.

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