США не смогли заставить Россию "достаточно дорого заплатить" за агрессивную политику, признал уходящий в отставку советник главы Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер. Макмастер: Россия применяет старые и новые формы агрессии Фото: EPA Генерал-лейтенант признал, что США "не удалось заставить Россию довольно дорого заплатить", из-за чего "самоуверенность Кремля растет"."Россия применяет старые и новые формы агрессии с целью пошатнуть наши открытые общества. Некоторые страны слишком долго закрывали на это глаза", – отметил Макмастер.При этом он высоко оценил реакцию главы Белого дома Дональда Трампа на отравление в британском Солсбери бывшего разведчика Сергея Скрипаля."Президент распорядился выслать десятки сотрудников российской разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле. Этот шаг также поможет защитить наши демократические институты и процессы, поскольку эти люди организовывали российскую кампанию пропаганды, дезинформации и политического саботажа", – заявил Макмастер.По его словам, в РФ правит "кровожадный режим"."Господин Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) может считать, что выигрывает в войне нового типа… вероятно, он считал, что наши свободные нации слабы и никак на это не отреагируют. Но он неправ. Российская агрессия лишь укрепляет нашу смелость и уверенность", – заверил консультант.Макмастер сложит полномочия 9 апреля. Он занимал должность советника Трампа по нацбезопасности с февраля 2017 года.Reuters писало со ссылкой на источники в Белом доме, что президент США и Макмастер имели ряд разногласий по поводу внутренней и внешней политики. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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