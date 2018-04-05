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Макмастер: Путин может считать, что выигрывает в войне нового типа, но он неправ
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05.04.2018 00:45
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США не смогли заставить Россию "достаточно дорого заплатить" за
агрессивную политику, признал уходящий в отставку советник главы
Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер.
Макмастер: Россия применяет старые и новые формы агрессии Фото: EPA
Генерал-лейтенант признал, что США "не удалось заставить Россию
довольно дорого заплатить", из-за чего "самоуверенность Кремля
растет"."Россия применяет старые и новые формы агрессии с целью
пошатнуть наши открытые общества. Некоторые страны слишком долго
закрывали на это глаза", – отметил Макмастер.При этом он
высоко оценил реакцию главы Белого дома Дональда Трампа на
отравление в британском Солсбери бывшего разведчика Сергея
Скрипаля."Президент распорядился выслать десятки сотрудников
российской разведки и закрыть российское консульство в Сиэтле. Этот
шаг также поможет защитить наши демократические институты и
процессы, поскольку эти люди организовывали российскую кампанию
пропаганды, дезинформации и политического саботажа", – заявил
Макмастер.По его словам, в РФ правит "кровожадный режим"."Господин
Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) может
считать, что выигрывает в войне нового типа… вероятно, он считал,
что наши свободные нации слабы и никак на это не отреагируют. Но он
неправ. Российская агрессия лишь укрепляет нашу смелость и
уверенность", – заверил консультант.Макмастер сложит
полномочия 9 апреля. Он занимал должность советника Трампа по
нацбезопасности с февраля 2017 года.Reuters писало со ссылкой на
источники в Белом доме, что президент США и Макмастер имели ряд
разногласий по поводу внутренней и внешней политики.
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