Служба безопасности Украины разыскивает 27-летнего полицейского Владимира Иващенко, который 7 марта бросил гранату в автомобиль сотрудников спецслужбы, проводивших контрольную закупку боеприпасов. случай произошел 7 марта Фото: kyiv.npu.gov.ua 27-летнего мужчину разыскивает Управление СБУ в Харьковской области.Иващенко подозревают в совершении преступления по статье Уголовного кодекса "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами".Суд дал согласие на задержание полицейского.Согласно электронной декларации Иващенко, обнародованной в Едином государственном реестре, он является участником АТО.Во время спецоперации Службы безопасности Украины возле станции метро "Лесная" в Киеве Иващенко гранатой уничтожил автомобиль Toyota.Известно, что сотрудники СБУ проводили контрольную закупку боеприпасов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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