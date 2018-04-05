Служба безопасности Украины разыскивает 27-летнего полицейского
Владимира Иващенко, который 7 марта бросил гранату в автомобиль
сотрудников спецслужбы, проводивших контрольную закупку
боеприпасов. случай произошел 7 марта Фото: kyiv.npu.gov.ua
27-летнего мужчину разыскивает Управление СБУ в Харьковской
области.Иващенко подозревают в совершении преступления по статье
Уголовного кодекса "незаконное обращение с оружием, боеприпасами и
взрывчатыми веществами".Суд дал согласие на задержание
полицейского.Согласно электронной декларации Иващенко,
обнародованной в Едином государственном реестре, он является
участником АТО.Во время спецоперации Службы безопасности Украины
возле станции метро "Лесная" в Киеве Иващенко гранатой уничтожил
автомобиль Toyota.Известно, что сотрудники СБУ проводили
контрольную закупку боеприпасов.
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