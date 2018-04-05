В Сети рассекретили внешний вид флагманского смартфона HTC U12+. Ожидается, что новинка будет представлена в мае текущего года. Об этом пишет со ссылкой на .

Ожидается, что флагман получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1440 пикселей. Задняя панель, вероятно, будет стеклянной. Гаджет также получит защиту от воды по стандарту IP68.

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Обе камеры флагмана - фронтальная и основная - будут двойными. Однако подробностей о них пока нет.

Ранее сообщалось, что эксперты определили смартфон, который.

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