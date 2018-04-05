Ресурс автомобилей Toyota Prius, которые используются украинскими патрульными, через несколько лет будет "почти исчерпан", отметил глава Нацполиции Сергей Князев. Князев отметил, что машины имеют свой ресурс Фото: mvs.gov.ua "Мы учитываем, что ресурс автомобилей Toyota Prius через несколько лет будет почти исчерпан. Поэтому подбираем новые варианты патрульных автомобилей. Именно таких Skoda, которые передали сегодня, мы уже имеем 400. Они будут больше применяться в местности, где качество дорог оставляет желать лучшего", – сказал Князев.Он также анонсировал в 2018 году закупки специального транспорта для арестованных и автомобилей для спецназовцев и подразделений, которые проходят службу в АТО.В рамках Киотского протокола Япония передала Украине 1568 автомобилей Toyota Prius с гибридными двигателями. Во время первой фазы этого проекта в 2013 году украинской стороне были переданы 1220 автомобилей. Вторая фаза проекта завершилась передачей МВД Украины в мае 2015 года 348 машин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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