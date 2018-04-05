В американском штате Невада в районе авиабазы ​​Неллис потерпел крушение самолет F-16 Военно-воздушных сил США. Об этом сообщает со ссылкой на местный телеканал ABC2 news.

Самолет разбился утром 4 апреля во время тренировочного полета. Состояние пилота сейчас неизвестно, отмечает телеканал.

В середине марта у побережья штата Флорида во время тренировочного полета разбился палубный истребитель-бомбардировщик и штурмовик F/A-18 Hornet ВМС США. Оба пилота катапультировались. Их обнаружили и доставили в больницу, однако вскоре после случившегося стало известно, что они умерли.

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