В Украине государственный закрывает отделение через показатели экономической эффективности.

"Главный критерий - экономическая эффективность и экономическая обоснованность нашего присутствия в том или ином регионе. Поскольку банк продолжает процесс модернизации, то филиал - это точка, куда должны быть направлены инвестиции, чтобы ее развивать", - заявил глава правления Ощадбанка ,передает со ссылкой на .

По его словам, сеть отделений банка будет сокращаться дальше.

"Абсолютно вся сеть филиалов, которая подпадает под сокращение, есть экономически неэффективной. Львиная доля отделений находится в сельской местности. В дальнейшем будет не просто механическое сокращение. Будет происходить оптимизация сети с применением принципов геомаркетинга, которые определяют оптимальное местонахождение отделения с точки зрения бизнеса", - добавил .

Он отметил, что отделение нового формата показывают значительно лучшие результаты.

"За три года было создано 600 отделений нового формата. В некоторых случаях их эффективность выше в два раза. В среднем они работают на 40% лучше, чем филиалы традиционного формата", - прокомментировал глава правления Ощадбанка.

По словам Андрея Пышного, решение о закрытии отделения принимается после общения с местными органами власти.

предлагает продавать проблемные кредиты на аукционах со скидками. Заместитель главы правления Ощадбанка Андрей Стецевич сообщил, что сейчас происходит активная коммуникация с Минфином и Кабмином, чтобы запустить формулу, по которой работает Фонд гарантирования вкладов. Таким образом, позволить банкам использовать голландский аукцион. Когда чистая стоимость актива будет продаваться с возможностью дисконтирования.

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