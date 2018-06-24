В Миргороде Полтавской области несовершеннолетний парень открыл огонь по окнам строительного магазина из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

"Владелец сообщил, что неизвестный подросток днем, возле помещения магазина "Строитель", осуществляет выстрелы из пистолета", - говорится в сообщении.

На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции и задержали правонарушителя.

"17-летний локальный юноша признался, что стрелял из собственного пневматического пистолета "ПМ", но причину своего вызывающего поведения объяснить отказался", - добавили в полиции.

Правоохранители изъяли оружие и составили административный протокол на подростка по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал svodka.net ранее, в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям .

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