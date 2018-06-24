|В Полтавской области несовершеннолетний устроил стрельбу по магазину
|24.06.2018 14:35
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В Миргороде Полтавской области несовершеннолетний парень открыл огонь по окнам строительного магазина из пневматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.
"Владелец сообщил, что неизвестный подросток днем, возле помещения магазина "Строитель", осуществляет выстрелы из пистолета", - говорится в сообщении.
На место происшествия сразу выехали сотрудники полиции и задержали правонарушителя.
"17-летний локальный юноша признался, что стрелял из собственного пневматического пистолета "ПМ", но причину своего вызывающего поведения объяснить отказался", - добавили в полиции.
Правоохранители изъяли оружие и составили административный протокол на подростка по ст. 174 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщал svodka.net ранее, в Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения открыл стрельбу по посетителям.
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