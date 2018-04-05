Святошинский районный суд Киева назначил на 30 мая подготовительное заседание по подозрению 5 бывших бойцов спецподразделения МВД “Беркут” в нападении на активистов “Автомайдана” в январе 2014 года. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает

“29 марта 2018 в Святошинский районный суд Киева на основании постановления Апелляционного суда города Киева от 27 февраля 2018 об определении подсудности поступил обвинительный акт в отношении пяти „экс-беркутовцев“ первой роты столичного спецподразделения милиции „Беркут“ — Петра Бороденко, Владимира Душенко, Олега Радчука, Сергея Цинаридзе и Сергея Псвистака. Подготовительное судебное заседание в Святошинском районном суде города Киева под председательством судьи Дячук С.И. назначен на 11:00 часов. 30 мая 2018 в помещении суда по ул. Жилянской, 142”, — говорится в сообщении.

Указанным лицам инкриминируют, в частности, превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия во время событий, произошедших в ночь на 23 января 2014 года, когда произошли массовое избиение и задержание активистов общественного движения “Автомайдан” на улице Щорса и в Крепостном переулке .

Стоит отметить, что ранее это дело находилось на рассмотрении Дарницкого районного суда города Киева, однако в суде сложилась ситуация, когда невозможно создать коллегию судей и назначить запасного судью для рассмотрения дела.

Как сообщал , в мае 2015 Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года. Суд присяжных возглавляет судья Сергей Дячук.

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