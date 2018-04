Команда специального прокурора Роберта Мюллера досмотрела электронные средства у неназванного гражданина РФ, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Другого россиянина остановили для беседы также во время поездки по США, сообщил со ссылкой на источники, близкие к следствию, телеканал CNN. Офис Мюллера направил требование на интервью еще одному российскому олигарху Фото: EPA По их данным, у одного из неназванных лиц досмотрели электронные средства, когда его частный самолет приземлился в аэропорту Нью-Йорка. Другого россиянина остановили для беседы также во время поездки по США. О его обыске не сообщается.Кроме этого, следователи Мюллера направили некий "неофициальный добровольный документ" и требование на интервью еще одному российскому олигарху, который в последнее время не появлялся в США.Следователи пытаются выяснить, финансировали ли состоятельные россияне избирательную кампанию нынешнего президента Дональда Трампа, говорится в материале. В США иностранным гражданам запрещено делать пожертвования на политическую деятельность.Телеканал утверждает, что прокуроры США пытаются добиться добровольного сотрудничества со стороны российских олигархов.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти подозрения назвали "ерундой".По данным ЦРУ, начать кампанию приказал лично президент РФ Владимир Путин. Кремль якобы "отдавал явное предпочтение" избранному президенту США Трампу.В мае 2017 года Мюллер приступил к расследованию возможных связей между российским правительством и штабом нынешнего главы Белого дома.В марте 2018 года, по данным газета The New York Times, спецпрокурор направил компании Trump Organization повестку с требованием предоставить все документы, связанные с Россией. 3 апреля The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Трамп пока не является подозреваемым в сговоре с Россией.До этого глава Белого дома заявлял, что готов под присягой дать показания по указанному делу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



