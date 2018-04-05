Сотрудники военной контрразведки СБУ обнаружили в районе проведения антитеррористической операции три тайника с отнямы военных средств поражения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает

“Из схрона, который был оборудован в заброшенном здании села Марково, правоохранители изъяли пятьдесят четыре 32-миллиметровые артиллерийские выстрелы сто три выстрела к гранатометам, тридцать четыре 82-миллиметровые мины, три гранаты Ф-1, восемьдесят взрывателей к мин и почти пять тысяч патронов различного калибра”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в селе Камышное близко линии разграничения сотрудники СБУ обнаружили в тайнике шестнадцать гранатометов и двадцать два выстрела к ним, четыре противотанковые гранаты, пять противопехотных мин, сорок четыре ручные гранаты, сорок пять выстрелов к подствольного гранатомета, два килограмма пластида и более четыре тысячи патронов различного калибра, в том числе снайперские и бронебойные. Вместе с другими средствами поражения на месте находки также были обнаружены ручная граната РГО и четыре мины МОН-50 российского производства.

Кроме того, в селе Болотенне правоохранители изъяли из тайника сорок один 30-миллиметровый снаряд, 120-миллиметровую минометную мину, шесть гранатометов, три гранаты, противопехотная мина и четыреста граммов тротила с электродетонатором. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Как сообщал за четыре года доноры выделили на разминирование Донбасса 26 млн долларов.

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