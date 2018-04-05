|Коломойский просит суд защитить его честь и достоинство
|05.04.2018 01:39
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Бывший совладелец ПриватБанка подал в Печерский районный суд два иска к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом передает со ссылкой на .
Также подал иск к Министерству финансов в связи с национализацией Приватбанка.
Другие подробности исковых требований в судебных материалах не раскрываются.
9 июня 2017 подал первый иск к Национальному банку и Приватбанка о расторжении договоров поручительства.
В течение июня подал еще несколько исков против Кабмина, и Приватбанка. В сентябре подал два иска против . В общем экс-акционер и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исков на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.
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