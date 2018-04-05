Президент Петр Порошенко наградил Сенатора США Роберта Портмана орденом “За заслуги” III степени. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу Президента.

“Высокую награду „за весомый личный вклад в укрепление украинской-американского межгосударственного сотрудничества, отстаивание государственного суверенитета и территориальной целостности Украины“ Глава государства вручил Роберту Портману во время встречи, которая состоялась в Администрации Президента”, — указано в сообщении.

Президент выразил благодарность за твердую двухпартийную поддержку Украины со стороны Сената США и активную и последовательную работу в этом направлении Сенатского украинского Кокуса, сопредседателем которого является сенатор Портман.

Петр Порошенко отметил личные усилия Роберта Портмана в вопросах предоставления Украине военной помощи, в том числе оборонительных вооружений, а также введение санкций в связи с агрессивными действиями России.

Также во время встречи была обсуждена ситуация в Донбассе и решительно осуждены продолжающиеся нарушения со стороны вооруженных и контролируемых Россией боевиков режима прекращения огня по случаю Пасхальных праздников.

Петр Порошенко отметил важность продолжения скоординированных международных усилий с целью развертывания эффективной миротворческой миссии ООН в Донбассе.

Как сообщал Закон о реинтеграции Донбасса обжаловали в КСУ.

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