В ВСУ упорядочат организацию питания личного состава в воинских частях

Министр обороны Украины Степан Полторак утвердил новую редакцию Порядка применения Каталога продуктов для новой системы питания личного состава ведомства, сообщили в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"Министром обороны Украины 2 апреля 2018 утверждена новая редакция Порядка применения Каталога продуктов для новой системы питания, который упорядочивает организацию питания личного состава в воинских частях", – говорится в сообщении на странице Управления в Фейсбук в среду.

Отмечается, что Управлением отражены результаты применения Порядка в 2017 году.

В новом документе упорядочиваются и вносятся основные изменения: в действия должностных лиц, организующих продовольственное обеспечение с применением Каталога; определяется порядок планирования обеспечения питания, подачи заявки, получения продуктов, их учет, использование и списание; в случае наличия технической возможности осуществляется электронный учет личного состава, продуктов питания и т.д.; в случае использования продуктов во время приема пищи и сохранения их целостной упаковки, продукты приходуются на склад воинской части; лицеистам повышен коэффициент применения средств, дает возможность разнообразить питание; формируются предпосылки эффективного использования средств; возможность использования сэкономленных средств, которые в дальнейшем используются для разнообразия питания и тому подобное.