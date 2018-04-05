Международная группа астрономов под руководством Патрика Келли обнаружила голубой сверхгигант Икар, который находится на расстоянии девять миллиардов световых лет от Земли — это самая отдаленная обычная звезда, найденная на данный момент. Об этом сообщает со ссылкой на научный портад Phys.org.

Астрономы обнаружили Икар, или MACS J1149 Lensed Star 1, случайно, когда с помощью телескопа наблюдали сверхновую, которая взорвалась в той же галактике. При обычных условиях столь далекие звезды не видно даже с орбитальных обсерваторий, однако изображение голубого сверхгиганта оказалось увеличенным в две тысячи раз благодаря эффекту гравитационного линзирования — это явление происходит, когда луч света от далекого объекта попадает в гравитационное поле галактики или галактического кластера и превращают свою траекторию. В результате объект визуально немного меняет свое расположение на небе и увеличивается в размерах.

Как пояснил главный автор статьи об открытии Патрик Келли: “Вы можете видеть отдельные галактики, но эта звезда по крайней мере в 100 раз дальше, чем следующая отдельная звезда, которую мы можем изучать, за исключением взрывов сверхновых”.

Изображение звезды, взорвавшейся названной SN Refsdal в честь норвежского астронома Сьюра Рефсдала, было искажено массивным скоплением галактик MACS J1149 + 2223, расположенным в пяти миллиардов световых лет от Земли. Таким образом оно сработало как гравитационная линза, улучшив условия наблюдения Икара. Хотя обычно такой эффект увеличивает фоновые объекты до 50 раз, астрономические тела малого размера могут быть увеличены до нескольких тысяч раз. Этому способствуют такие редкие условия, как пересечение какой звездой линии между Икаром и телескопом Hubble. Это позволило астрономам определить и другие характеристики Икара, которая является звездой типа B (горячая и голубая) и, вероятно, в сотни тысяч раз ярче Солнца.

“Впервые мы видим отдельную нормальную звезду — не сверхновую и не гамма-всплеск, а единичную стабильную звезду на таком грандиозном расстоянии в девять миллиардов световых лет”, — добавил профессор астрономии Алекс Филиппенко, один из соавторов отчета.

Как сообщал астрономы нашли галактику без темной материи.

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