США продолжат оказывать давление на Россию и занимать по отношению к ней жесткую позицию, к чему призывают другие страны. Об этом сообщает со ссылкой на заявление официального представителя Белого дома Сары Сандерс.

Она заявила, что международное общество должно прилагать больше усилий для того, чтобы изменить поведение России путем усиления давления на нее.

Ее попросили прокомментировать слова оставляющего свою должность помощника американского президента по нацбезопасности Герберта Макмастера, который заявил, что у западных стран не получилось заставить Россию “в достаточной мере платить по счетам”. Сандерс объяснила, что советник имел в виду то, что США “занимают очень жесткую позицию по отношению к России”, повторив тем самым мнение Дональда Трампа, которое он высказал 3 апреля на встрече с лидерами прибалтийских стран, о том, что никто из его предшественников на посту президента США не высказывал столь жесткую позицию по отношению к России.

“Он (Макмастер) также сказал, что другие страны могли бы и должны прилагать больше усилий в этом деле. Это не отличается и не контрастирует с тем, о чем мы говорили раньше”, — сказала пресс-секретарь Белого дома. Вместе с тем она вновь напомнила слова президента, который заявил, что было бы хорошо для только мира, если во всех наладятся отношения с Россией.

“Посмотрим, что произойдет, это во многом будет зависеть от поведения России”, — считает Сандерс.

Она добавила, что в настоящее время Вашингтон продолжит оказывать давление на Россию. “Мы просили их изменить свое поведение и стать хорошим игроком в (международном) процессе, но другие страны должны стать более жесткими (по отношению к Москве)”, — подчеркнула Сандерс.

