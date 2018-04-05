Австралийское правительство выпустило новые рекомендации для туристов, выезжающих из страны. Они касаются болельщиков сборной Австралии, которые собираются на Кубок мира-2018 в Россию,передает со ссылкой на .

"Из-за усиления политической напряженности вы должны знать о возможных антизападных настроениях или преследования. Пока правительство не располагает данными о каких-либо трудности для австралийцев, которые путешествуют по России сейчас. Нужно внимательно следить за безопасностью и следовать советам. Оставайтесь в стороне от любых демонстраций и протестов, избегайте комментариев по поводу общественно-политических тем ", - говорится в заявлении австралийского Кабмина.

Заместитель премьер-министра Австралии Майкл Маккормак посоветовал австралийцам совсем пересмотреть свои планы. "Если у вас нет острой необходимости ехать в Россию, то подумайте дважды, трижды, стоит ли это делать", - отметил Маккормак.

В России решили лишний раз перестраховаться и наложили на свою национальную команду ряд антидопинговых запретов перед КС-2018.

"Игроки должны помнить, что они ответственны за все, что принимает их организм. Кроме отказа от употребления лекарств, указанных в запрещенном списке WADA, необходимо соблюдать два правила: не курить кальян и не пить экзотические (травяные) чаи.

Каждый шестой препарат в обычной аптеке запрещен для спортсмена ", - напомнил Российский футбольный союз футболистам, чтобы тех не поймала на допинге во время ЧМ-2018.

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