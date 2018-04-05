Отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля могли продемонстрировать, что британская МИ-6 не может обеспечить безопасность своего информатора, отметил журналист The Guardian Люк Хардинг. В Великобритании считают, что за отравлением Скрипаля стоит РФ Фото: ЕРА "Целью такой атаки был Запад, в особенности, Великобритания. Это знак презрения к Соединенному Королевству, к британской разведке МИ-6. Ведь Скрипаль передавал МИ-6 секреты, составлявшие государственную тайну. Им показали, что они не могут обеспечить безопасность своим информаторам", – заявил он.По словам Хардинга, происходящее может быть также сигналом для бывшего сотрудника МИ-6 Кристофера Стила, автора досье о связях с Россией президента США Дональда Трампа.Журналист считает, что Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от яда, "были не целью, а инструментом"."Скрипаль – один из наименее известных разведчиков, а его информация уже устарела. Он жил тихой жизнью в провинциальном городе в Англии. Насколько нам известно, он не занимался никаким бизнесом, не участвовал ни в каких публичных мероприятиях, в отличие от Александра Литвиненко – одного из ярких критиков Владимира Путина (президент РФ. – )", – сказал Хардинг.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали еще 27 стран и НАТО. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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