Чемодан с аппаратурой для прослушивания обнаружили на крыше здания Волынского областного Совета.

Об этом сообщил председатель облсовета Игорь Палица после начала сессии, передает со ссылкой на .

Чемодан лежала в запыленном помещении, но на ней пыли не было. Специалисты предполагают, что это устройство, которое усиливает сигнал жучков, установленных в облсовете.

Облсовет располагается в 8-этажном здании на Киевской площади в центре города.

Вызванные на место происшествия полицейские сообщили, что это не их ретранслятор.

Завхоз здания сначала говорил, что устройство принадлежит Нацгвардии, а затем вызвал взрывотехников. Представитель Нацгвардии, который прибыл в облсовет, предположил, что устройство может принадлежать Нацгвардии, но не предоставил никаких документов.

Военнослужащие Национальной гвардии на одном из контрольно-пропускных пунктов Чернобыльской обнаружили шпионское оборудование.

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