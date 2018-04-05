Судей Кировского райсуда Днепра Геннадия Подберезного и Натальи Овчаренко задержали в служебном кабинете главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого после попытки передать $50 тыс., напомнил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. ГПУ: Подберезному и Овчаренко грозит до десяти лет тюрьмы Фото: gp.gov.ua Он напомнил, что 21 сентября указанных лиц задержали в служебном кабинете Холодницкого после попытки передать $50 тыс. Их действия квалифицировали по ч. 4 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.Подберезному и Овчаренко грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2022186524697044 Подозреваемые судьи сейчас пребывают на свободе – их арестовывали с правом внесения залога в 5 млн. За Подберезного сумму внесли в октябре 2017 года. Овчаренко вышла из СИЗО в январе 2018-го после того, как добилась уменьшения залога до 881 тыс. грн."Судебный репортер" сообщал, что Подберезный и Овчаренко в марте должны были ознакомиться с материалами дела. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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