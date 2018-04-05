Судей Кировского райсуда Днепра Геннадия Подберезного и Натальи
Овчаренко задержали в служебном кабинете главы Специализированной
антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого после попытки
передать $50 тыс., напомнил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры
Андрей Лысенко. ГПУ: Подберезному и Овчаренко грозит до десяти лет
тюрьмы Фото: gp.gov.ua Он напомнил, что 21 сентября указанных лиц
задержали в служебном кабинете Холодницкого после попытки передать
$50 тыс. Их действия квалифицировали по ч. 4 ст. 369 (предложение,
обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)
Уголовного кодекса Украины.Подберезному и Овчаренко грозит до
десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2022186524697044
Подозреваемые судьи сейчас пребывают на свободе – их
арестовывали с правом внесения залога в 5 млн. За
Подберезного сумму внесли в октябре 2017 года. Овчаренко вышла
из СИЗО в январе 2018-го после того, как добилась уменьшения
залога до 881 тыс. грн."Судебный репортер" сообщал, что Подберезный
и Овчаренко в марте должны были ознакомиться с материалами дела.
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