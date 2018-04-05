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МИД РФ вручил ноту протеста украинскому поверенному из-за ареста судна "Норд"
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05.04.2018 02:35
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Москва потребовала незамедлительного освобождения "незаконно
задержанных" российских граждан, которые находятся на борту
рыболовецкого судна "Норд" в порту Бердянска Запорожской области,
отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. МИД РФ назвал задержание
траулера провокацией Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России /
Facebook По ее словам, Москва потребовала незамедлительного
освобождения "незаконно задержанных" российских граждан, возврата
корабля его законному владельцу и недопущения "подобных провокаций
в будущем".Украинские пограничники задержали "Норд" 25
марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море.
Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На
борту находилось 10 членов экипажа.Спикер Государственной
погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило
порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию.
Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в
аннексированной Керчи, могут привлечь к административной
ответственности. Капитану "Норда" грозит лишение свободы на
срок до пяти лет.28 марта управление Федеральной службы
безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное
дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который
задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального
прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд
санкционировал арест российского рыболовецкого судна "Норд".3
апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота
РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих
сил в Азовском море.
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