Москва потребовала незамедлительного освобождения "незаконно задержанных" российских граждан, которые находятся на борту рыболовецкого судна "Норд" в порту Бердянска Запорожской области, отметила спикер МИД РФ Мария Захарова. МИД РФ назвал задержание траулера провокацией Фото: Russian Foreign Ministry - МИД России / Facebook По ее словам, Москва потребовала незамедлительного освобождения "незаконно задержанных" российских граждан, возврата корабля его законному владельцу и недопущения "подобных провокаций в будущем".Украинские пограничники задержали "Норд" 25 марта в 15 милях от Обиточной косы в Азовском море. Траулер отконвоировали в Бердянск Запорожской области. На борту находилось 10 членов экипажа.Спикер Государственной погранслужбы Украины Олег Слободян пояснил, что судно нарушило порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию. Членов экипажа, у которых были российские паспорта, выданные в аннексированной Керчи, могут привлечь к административной ответственности. Капитану "Норда" грозит лишение свободы на срок до пяти лет.28 марта управление Федеральной службы безопасности РФ в аннексированном Крыму возбудило уголовное дело в отношении экипажа Госпогранслужбы Украины, который задержал российский траулер.30 марта пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган сообщила, что суд санкционировал арест российского рыболовецкого судна "Норд".3 апреля "РИА Новости" сообщило, что командование Черноморского флота РФ рассматривает вопрос о постоянном присутствии своих сил в Азовском море. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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