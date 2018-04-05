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Британский журналист об отравлении Скрипаля: Это знак презрения к Соединенному Королевству, к британской разведке MI6
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05.04.2018 02:42
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Отравлением экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля могли
продемонстрировать, что британская MI6 не может обеспечить
безопасность своего информатора, отметил журналист The Guardian Люк
Хардинг. В Великобритании считают, что за отравлением Скрипаля
стоит РФ Фото: ЕРА "Целью такой атаки был Запад, в особенности,
Великобритания. Это знак презрения к Соединенному Королевству, к
британской разведке MI6. Ведь Скрипаль передавал MI6 секреты,
составлявшие государственную тайну. Им показали, что они не могут
обеспечить безопасность своим информаторам", – заявил он.По
словам Хардинга, происходящее может быть также сигналом для бывшего
сотрудника MI6 Кристофера Стила, автора досье о связях с
Россией президента США Дональда Трампа.Журналист считает, что
Скрипаль и его дочь Юлия, пострадавшие от яда, "были не целью, а
инструментом"."Скрипаль – один из наименее известных
разведчиков, а его информация уже устарела. Он жил тихой жизнью в
провинциальном городе в Англии. Насколько нам известно, он не
занимался никаким бизнесом, не участвовал ни в каких публичных
мероприятиях, в отличие от Александра Литвиненко – одного из
ярких критиков Владимира Путина (президент РФ. –
)", – сказал Хардинг.4 марта 66-летнего Скрипаля и его
33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском
Солсбери. Также в больницу доставили сержанта местной полиции
Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля. Следствие выяснило, что
во время покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". Премьер-министр
Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить
случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай
незаконным применением силы Россией против Великобритании.Москва
отказалась отвечать на ультиматум
Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества,
которым отравили Скрипалей.14 марта власти Британии объявили о
высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке
запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта
Россия объявила персонами нон грата 23 британских
дипломатов.Вслед за Британией российских дипломатов выслали
еще 27 стран и НАТО.
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