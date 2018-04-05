США на этой неделе планируют ввести санкции против российских олигархов в рамках закона “О противодействии противникам Америки с помощью санкций” (CAASTSA). Об этом сообщает со ссылкой на Reuters и телеканал Fox News.

По данным агентства, которому рассказали об этом два источника, власть президента Дональда Трампа объявит новые санкции уже в четверг, 5 апреля. Ограничения будут приняты на основании принять 15 марта решения наложить санкции на 19 человек и пять организаций, между которых разведывательные службы, за кибератаки, продолжавшиеся не менее двух лет.

Собеседники агентства в правительстве подчеркнули, что введенные на этой неделе санкции коснутся российских олигархов, между которых есть люди, близкие к властным структурам, и из близкого окружения президента Владимира Путина. Белый дом отказался от комментариев агентству.

Высокопоставленный представитель американской администрации, в свою очередь, заявил в беседе с Fox News, что санкции будут объявлены до конца этой недели. Издание Washington Post со ссылкой на источники отмечает, что санкции будут носить экономический характер. Точное число россиян, подпадающих под санкции ни телеканал, ни издание не приводят, однако Washington Post указывает, что их будет не менее шести человек.

Как сообщал Белый дом заявил о намерении продолжить оказывать давление на Россию.

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