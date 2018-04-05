Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу Савченко, потому что Надежда хочет защищаться политическими методами. Об этом он в интервью,передает со ссылкой на .

"Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А не человека на своей волне. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу. Считаю, что надо защищаться от того обвинения, которое выдвинуто, а не обвинять , Порошенко и всех остальных. Они не фигуранты дела, - сказал Чевгуз.

По словам адвоката, они с Савченко взаимопонимания в этом вопросе.

"Один из адвокатов возглавляет ячейку партийный партии Надежды. Как руководитель партии она может ему указания давать. А мне не может. Она прямо говорит:" Я не могу вам дать намек ". Я в политику не лезу. По уголовным статьям, по эпизодам - это моя парафия.

Я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды.

Только что у меня была мама Савченко, мы продолжаем работать. Я помогал им в 2014 году, не только по уголовному делу, но и маме помогал по другим вопросам. И продолжаем дальше ", - сказал Чевгуз.

Вера Савченко отметила, что нет никакого конфликта между адвокатом и Надеждой Савченко.

"Ни конфликта нет. Самоотвод Чевгуза не отразится никак на процессе, так адвокаты есть, но никакие материалы дела для ознакомления им не предоставлены. Виктор Чевгуз тоже остается. Адвокаты все бесплатно работают, но во всех них есть еще свои судебные процессы и дела, которые они ведут. Чевгуз помогал, еще когда Надежда была в России, и помогать сейчас. ", - сказала Вера Савченко.

3 апреля адвокат Виктор Чевгуз подал в заявление о своем самоотводе от защиты народного депутата Надежды Савченко. У Надежды Савченко было три адвоката.

Нардепа подозревают в подготовке государственного переворота, терактов, покушений на президента и нардепов. Савченко грозит до 15 лет заключения или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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