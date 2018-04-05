Для дестабилизации ситуации во время перемирия активист Евромайдана Иван Бубенчик применил огнестрельное оружие без крайней необходимости. Об этом со ссылкой на материалы следствия сообщил адвокат семей Небесной сотни Виталий Титич. Титич раскрыл подробности дела Фото: Vitaliy Tytych / Facebook "По мнению следствия, Бубенчик, установив, что правоохранители и митингующие активных действий не совершают в связи с перемирием между действующей властью и лидерами оппозиции, имея намерения осуществить неизбирательное применение огнестрельного оружия на поражение, осуществил намеренные, противоправные деяния, действуя по предварительному сговору с другими лицами с целью дестабилизации ситуации временного перемирия, при отсутствии обстоятельств совершения необходимой обороны или действий в состоянии крайней необходимости", – написал он.По словам адвоката, материалы производства свидетельствуют, что Бубенчик понимал – его действия могут привести к эскалации противостояния, то есть к применению оружия в отношении участников протестных акций. https://www.facebook.com/tytych/posts/1627668427301294 В феврале 2016 года в интервью изданию Bird in Flight Бубенчик рассказывал, что утром 20 февраля 2014 года он убил из автомата Калашникова двух командиров "Беркута". "Они стреляли по баррикадам в упор, нагло. Я выбирал тех, кто командовал. Слышать не мог, но видел жестикуляцию. Расстояние небольшое, следовательно на двух командиров потребовалось только два выстрела. Я убил их в затылок, и это правда", – подчеркнул активист.В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) тогда отмечали, что привлечь Бубенчика к ответственности невозможно из-за амнистии, объявленной Верховной Радой. Он проходил по делу в качестве свидетеля, однако от допросов уклонялся.3 апреля Бубенчика задержали и доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения. В Генеральной прокуратуре заявили, что активист подозревается в убийстве правоохранителя и военнослужащего внутренних войск, а также в покушении на убийство военнослужащего. Избрание меры пресечения в этот день по ходатайству адвокатов перенесли. Оно продолжится 5 апреля.4 апреля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследованием дела Бубенчика будет заниматься другая группа прокуроров. Глава ГПУ отметил, что считает неправильной квалификацию его действий. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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