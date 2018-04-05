С мощной победой вернулась на Родину национальная паралимпийская сборная команда Украины по спортивным танцам на колясках с международного турнира по спортивным танцам на колясках, который проходил в голландском городе Кьойк. Об этом информирует НКСИУ, передает

Украинские танцоры на колясках завоевали первое место турнира и 13 высоких наград, 12 из которых — “золотые”, а также 1 “бронзовая” медаль. Наши паралимпийцы ярко победили представителей 13 стран, которые соревновались за самые высокие награды этого международного турнира в течение пяти дней.

Авторами золотых наград стали: дважды Иван Сивак, дважды Елена Чинка, Валерий Бевзюк, Илона Слуговина, а также дуэты Бевзюк Валерий и Слуговина Илона, Бевзюк Валерий и Педченко Вероника, Онищенко и Чинка Елена, Толстый Андрей и Слуговина Илона, Онищенко Александр и Чинка Елена , Бевзюк Валерий и Педченко Вероника.

Напомним, что наши паралимпийские спортсмены успешно выступили и на соревновании по пулевой стрельбе в ОАЭ.

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