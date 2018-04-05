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Google Chrome уличен в сканировании файлов на компьютере
05.04.2018 03:22
Google Chrome уличен в сканировании файлов на компьютере По теме:

Популярный браузер Chrome сканирует файлы на компьютерах под управлением Windows. Об этом заявила знаток в области кибербезопасности Келли Шортридж, пишет со ссылкой на .

Она отметила, что браузер проверил все папки на ее компьютере, включая папку "Документы". Причем о наличии данной функции в браузере специалист даже не подозревала.

Известно, что данная функция начала работать в 2017 году, после выпуска важного обновления для браузера - инструмента для сканирования компьютера Cleanup Tool. Данный инструмент использовал технологии антивирусной компании ESET.

Функция, по словам создателей браузера, предназначалась для того, чтобы сделать серфинг для пользователей "безопаснее и чище".

Авторы издания заявили, что целью сканирования компьютера браузером является лишь обнаружение и удаление нежелательного ПО. А потому с его удалением торопиться не стоит. 

Ранее сообщалось, что социальная сетьпользовательские видео.

 







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