Женщины-депутаты Госдумы РФ защищают коллегу Леонида Слуцкого, которого обвиняют в домогательствах, в том числе из-за установки "бьет – значит любит", считает депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина. В Госдуме готовят законопроект о гендерном равенстве Фото: duma.gov.ru "Не могу сказать, должен ли он уйти, но знаю только одно – меня воспитывали иначе. Впрочем, вероятно, он вообще не понимает, что делает, потому что это – норма в обществе. По этой же причине его защищают женщины-депутаты. Их психология понятна. Она сформировалась очень давно, когда стало константой то, что в доме главный мужчина. Отсюда же установки "был бы милый рядом" и "бьет – значит любит". Радует лишь то, что уже появилось огромное число людей с другой психологией", – сказала она.По словам Пушкиной, которая работает над законопроектом о гендерном равенстве в трудовых отношениях, в Госдуме ее поддерживают в основном коллеги-мужчины, но делают это негласно."У этих мужчин есть дочери и жены, следовательно они и осознают необходимость законопроекта. Убедить их поддержать его в открытую мне кажется реальным", – считает она.В феврале и марте 2018 года корреспондент "Русской службы BBC" Фарида Рустамова, заместитель главреда RTVI Екатерина Котрикадзе и продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ Слуцкого.Слуцкий все обвинения отвергал, называя их заказной акцией. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагал журналисткам, пожаловавшимся на депутата, сменить работу.Парламентская комиссия по этике объявила, что не нашла нарушений в поведении Слуцкого.В знак протеста 21 марта работу в Госдуме приостановили агентство РБК и телеканал "Дождь". Среди тех, кто к ним присоединился, – радиостанция "Эхо Москвы", телеканал RTVI и другие. Дума отозвала аккредитацию журналистов этих СМИ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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