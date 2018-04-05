Председатель дипломатического ведомства Великобритании заявил, что в России были причины для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля. Об этом сообщает со ссылкой на Twitter-аккаунт британского министра.

“Ученые британской лаборатории Порт-Даун установили, что Скрипали были отравлены с помощью нервно-паралитического вещества, известного как “Новичок”, — отметил Джонсон в социальной сети.

Он добавил, что РФ исследовала методы транспортировки нервно-паралитических веществ, вероятно, для убийств. В рамках этой программы в России создали и сохраняли небольшое количество газа “Новичок”.

Он также добавил, что: “в России был повод для отравления Сергея Скрипаля”.

Как сообщал глава британского МИД сравнил “дело Скрипаля” с романом “Преступление и наказание”.

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