В Белом доме агентству Reuters отказались подтверждать информацию, что санкции против олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, могут ввести уже на этой неделе. Под новые санкции США могут подпасть не менее шести граждан РФ Фото: EPA По их словам, решение может стать "самым агрессивным шагом против российской бизнес-элиты".Ограничения должны стать продолжением санкций от 15 марта, когда в списки казначейства США за вмешательство в американские выборы попали 19 российских граждан и пять организаций. Меры задействуют в рамках закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAASTSA), который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.В Белом доме отказались подтверждать информацию, что санкции могут ввести уже на этой неделе. По информации The Washington Post, об их утверждении сообщат 6 апреля. Ограничительные меры якобы будут касаться не менее шести человек.Согласно закону CAASTSA, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council АндерсАслунд, который участвовал в работе над документами, рассказал, что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в последний момент. По словам экс-посла США в РФ Майкла Макфола, Трамп несерьезно отнесся к формированию материала и в Конгрессе докладом недовольны.6 марта директор Национальной разведки США Дэн Коутс заверял, что о новых санкциях объявят в скором времени. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сша что санкции против могут Теги: мир