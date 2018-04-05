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США в ближайшее время объявят о новых санкциях против российских олигархов, приближенных к Путину – СМИ
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05.04.2018 03:30
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В Белом доме агентству Reuters отказались подтверждать информацию,
что санкции против олигархов, близких к президенту РФ Владимиру
Путину, могут ввести уже на этой неделе. Под новые санкции США
могут подпасть не менее шести граждан РФ Фото: EPA По их словам,
решение может стать "самым агрессивным шагом против российской
бизнес-элиты".Ограничения должны стать продолжением санкций от 15
марта, когда в списки казначейства США за вмешательство в
американские выборы попали 19 российских граждан и пять
организаций. Меры задействуют в рамках закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAASTSA),
который в августе 2017 года одобрил президент США Дональд Трамп.В
Белом доме отказались подтверждать информацию, что санкции могут
ввести уже на этой неделе. По информации The Washington Post, об их
утверждении сообщат 6 апреля. Ограничительные меры якобы будут
касаться не менее шести человек.Согласно закону CAASTSA,
министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным
департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены
правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и
Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием
более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в
прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России,
подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов
США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части
доклада говорится о возможном введении новых санкций против
РФ.Путин заявил, что Россия не будет отвечать на
подготовленные инициативы.Эксперт Atlantic Council АндерсАслунд,
который участвовал в работе над документами, рассказал,
что список россиян в "кремлевском докладе" подменили в
последний момент. По словам экс-посла США в РФ Майкла
Макфола, Трамп несерьезно отнесся к формированию
материала и в Конгрессе докладом недовольны.6
марта директор Национальной разведки США Дэн Коутс заверял,
что о новых санкциях объявят в скором времени.
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