Тюремная власть в оккупированном Крыму пытается вкусными продуктами "соблазнить" украинского активиста Владимира Балуха, который объявил голодовку 19 марта, рассказала его адвокат Ольга Динзе. Динзе заверила, что Балух держит свое слово Фото: krymr.com "Ему это трудно дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово", – рассказала она.Силовики в аннексованном Крыму не комментируют дело активиста, отмечает издание.Балух, фермер из Раздольненского района Крыма, был задержан после обыска 8 декабря 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Родственники фермера, известного своей проукраинской позицией, предполагали, что сотрудники спецслужбы подбросили боеприпасы.4 августа 2017 года крымский "суд" приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.Крымские правозащитники назвали дело сфабрикованным и подали две жалобы в Европейский суд по правам человека.2 октября "суд" отменил приговор Балуху, но оставил его под арестом. Уголовное дело отправили на новое судебное рассмотрение другим составом "суда".16 января 2018 года Балуха взяли под стражу в зале Раздольненского районного "суда" оккупированного Крыма. Его приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 10 тыс. руб. (почти 5 тыс. грн).14 марта "Верховный суд" аннексированного Крыма исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов, после чего приговор смягчили до трех лет и пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.19 марта стало известно, что Балух объявил бессрочную голодовку, чтобы выразить протест против приговора по сфабрикованному уголовному делу.2 апреля Динзе рассказала, что украинца избил конвой после заседания по рассмотрению апелляционной жалобы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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