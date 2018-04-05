Ведущая Fox News назвала “нытиком” подростка, который пережил стрельбу в школе. С шоу пошли рекламодатели, а саму ведущую стали защищать российские “боты”. Сообщает со ссылкой на публикацию в издании Business Insider.

После того, как Дэвид Хогг, который пережил стрельбу в школе штата Флорида дал интервью одному из американских изданий, где указал, что университеты не приняли на обучение несколько подростков, участников маршей против массовой продажи оружия в Соединенных Штатах, ведущая телеканала Fox News Лора Ингрэм в собственном Twitter-аккаунте назвала его “нытиком”.

На следующий день Хогг призвал спонсоров отказаться от рекламы в шоу, которое ведет Ингрэм и не принял ее извинения, отметив, что ее волновали исключительно рекламные контракты.

В ведущей нашлись и защитники: в социальных сетях сейчас проходит кампания в ее поддержку под хэштегом “IStandWithLaura”. Издание сообщило, что большинство постов с ним написали российские “боты”. Издание ссылается на данные проекта Hamilton 68, который был создан бывшими сотрудниками американской разведки и Госдепа, чтобы отслеживать российские кампании по воздействию в Twitter, а также сайта botcheck.me, который отслеживает деятельность “пропагандистских аккаунтов”. По их данным, до вечера 31 марта этот был самый знаменитый хештег между “российских ботов”, за первые 48 часов его использования “пропагандистскими аккаунтами” выросла на 2800%.

Business Insider пишет, что всплеск активности таких аккаунтов был зарегистрирован и непосредственно после стрельбы в Паркленде. Как утверждают участники Hamilton 68, содержание таких твитов не обязательно отражает российскую официальную позицию; их задача — вносить беспорядок и распространять ложную информацию об общественно значимых в США событиях.

Как сообщал председатель дипломатического ведомства Великобритании заявил, что в России были причины для отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля.

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