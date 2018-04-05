В рамках перенесенных матчей 27-го тура итальянской Серии А в центральном противостоянии на стадионе “Сан-Сиро” сыграли “Милан” и “Интер”, передает

Первые острые моменты встречи стали возникать у ворот “россонери”. Марко Брозович дважды наносил удары с дальней дистанции. Мяч проходил у углов ворот Доннарумма. Кандрева на скорости ворвался в штрафную оппонента и с ходу нанес опасный выстрела — кипер “Милана” оказался готов к такому.

Впоследствии команде Лучано Спаллетти удалось забить. Ворота Доннарумма поразил Икарди, но арбитр не засчитал взятие из-за офсайда. У “Милана” стоит вспомнить острую подачу со штрафного Чалханоглу. Мяч направлялся в дальний нижний угол, однако кончиками пальцев игровой снаряд отбил Ханданович.

После перерыва Икарди стал главным антигероем “Интера”. Лидер бомбардирской гонки Серии А дважды промахнулся по пустым воротам “россонери” с ближней дистанции. А “Милан” в падении через себя забил Кутроне — рефери отменил гол из положения вне игры. Как следствие миланское дерби обернулось нулевой ничьей.

Таким образом, “нерадзурри” набрали 59 очков и занимают четвертое место. У “Милана” 51 очко и шестая позиция.

Примечательно, что несколько матчей 27-го тура были перенесены из-за смерти защитника “Фиорентины” Давиде Астори.

Вашему вниманию результаты других перенесенных матчей:

“Беневенто” — “Верона” 3:0

“Кьево” — “Сассуоло” — 1:1

“Торино” — “Кротоне” — 4:1.

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