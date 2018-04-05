В выездном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "" крупно обыграл "" (3:0), а Криштиану Роналду отметился невероятным голом через себя в падении,передает со ссылкой на .

Шведский форвард Златан Ибрагимович иронично отреагировал на этот удар португальца:

"Да, было довольно красиво, но пусть попробует забить так с 40 метров", - сказал Златан.

Вашему вниманию гол Ибрагимовича в ворота сборной Англии в 2012 году:

Вашему вниманию гол Роналду "Ювентусу":

Перед переездом в шведский нападающий Златан Ибрагимович и " Юнайтед" расторгли договор по взаимному согласию сторон.

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