|Пусть так забьет с 40 метров - Ибрагимович потроллил Роналду
|05.04.2018 04:09
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В выездном матче четвертьфинала Лиги чемпионов "" крупно обыграл "" (3:0), а Криштиану Роналду отметился невероятным голом через себя в падении,передает со ссылкой на .
Шведский форвард Златан Ибрагимович иронично отреагировал на этот удар португальца:
"Да, было довольно красиво, но пусть попробует забить так с 40 метров", - сказал Златан.
Вашему вниманию гол Ибрагимовича в ворота сборной Англии в 2012 году:
Вашему вниманию гол Роналду "Ювентусу":
Перед переездом в шведский нападающий Златан Ибрагимович и " Юнайтед" расторгли договор по взаимному согласию сторон.
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