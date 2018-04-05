США после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери выслали 60 российских дипломатов, а остальные страны – по "4–5 представителей", напомнила спикер Белого дома Сара Сандерс. Сандерс заверила, что Вашингтон занимает "очень жесткую" позицию в отношении Москвы Фото: EPA Комментируя заявление покидающего свой пост советника президента по национальной безопасности Герберта Макмастера о том, что Запад не смог заставить Россию "заплатить довольно дорого" за агрессивную политику, Сандерс заверила в "очень жесткой" позиции Вашингтона по отношению к Москве."Он (Макмастер. – ) также заявил, что другие страны могут сделать больше и должны сделать больше. Это не отличается от того, что мы говорили ранее", – пояснила она.В качестве примера Сандерс напомнила, что США после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери выслали 60 российских дипломатов, а остальные страны – по "4–5 представителей".Весной 2014 года, после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на Донбассе, в отношении РФ ввели экономические санкции Соединенные Штаты, Евросоюз и некоторые другие страны. Ограничительные меры несколько раз расширялись и ужесточались. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки сандерс что страны сша больше Теги: мир