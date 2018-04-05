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Белый дом призвал другие страны усилить давление на РФ
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05.04.2018 04:09
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США после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в
британском Солсбери выслали 60 российских дипломатов, а остальные
страны – по "4–5 представителей", напомнила спикер Белого дома Сара
Сандерс. Сандерс заверила, что Вашингтон занимает "очень жесткую"
позицию в отношении Москвы Фото: EPA Комментируя заявление
покидающего свой пост советника президента по национальной
безопасности Герберта Макмастера о том, что Запад не смог заставить
Россию "заплатить довольно дорого" за агрессивную политику, Сандерс
заверила в "очень жесткой" позиции Вашингтона по отношению к
Москве."Он (Макмастер. – ) также заявил, что другие
страны могут сделать больше и должны сделать больше. Это не
отличается от того, что мы говорили ранее", – пояснила она.В
качестве примера Сандерс напомнила, что США после отравления
бывшего разведчика Сергея Скрипаля в британском Солсбери выслали 60
российских дипломатов, а остальные страны – по "4–5
представителей".Весной 2014 года, после аннексии Россией Крыма и
начала боевых действий на Донбассе, в отношении РФ ввели
экономические санкции Соединенные Штаты, Евросоюз и некоторые
другие страны. Ограничительные меры несколько раз расширялись
и ужесточались.
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