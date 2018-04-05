|Украинскую армию усилят боевыми "Атлетами"
|05.04.2018 04:16
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Государственный концерн Укроборонпром начал серийное производство ремонтно-эвакуационных машин "Атлет".
Они имеют значительно усилить технические возможности Вооруженных сил Украины, пишет у себя на Facebook президент .
Эти бронированные монтсры предназначены для технического обеспечения танковых подразделений и значительно усилят их боеготовность,передает со ссылкой на .
"Кроме того, "Атлеты" имеют значительный экспортный потенциал, что позволит дозагрузить производственные мощности Харьковского конструкторского бюро после выполнения Укроборонпромом государственного оборонного заказа", - написал глава государства.
2 таких машины имеет на вооружении королевство Таиланд. Их умышленно приобрели для эксплуатации с новейшими украинскими танками "Оплот".
Контракт на поставку боевых танков "Оплот-Т" в Королевство Таиланд успешно завершен. Последняя партия боевых машин успешно выдержала испытания в присутствии заказчиков. В ближайшее время танки будут направлены в страны дислокации.