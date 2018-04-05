Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджу сообщил, что результаты анализа проб токсического вещества, которым отравили Сергея и Юлию Скрипалей, ожидаются в начале следующей недели. Об этом сообщает со ссылкой на Bloomberg.

ОЗХО в среду встретилась за закрытыми дверями по требованию России, чтобы обсудить отравления в Солсбери. Результаты технической оценки инцидента, проведенной ОЗХО по запросу Британии, будут готовы на следующей неделе, сообщил в своем докладе на встрече Узюмджу.

Он сообщил, что выводы будут направлены Великобритании, которая хочет, чтобы с отчетом ОЗХО ознакомились и другие страны.

Как сообщал ОЗХО не допустила Россию к расследованию отравления в Солсбери.

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