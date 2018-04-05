После запуска "Северного потока 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.

Об этом заявил председатель правления российской газовой монополии "" ,передает со ссылкой на .

"Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы и без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут без сомнения менее значительны. Видимо, речь может идти о 10-15 млрд куб. м газа в год", - сказал .

Агентство отмечает, что в 2017 году Украина транспортировала 93 млрд куб. м российского газа, в 2016 году - 82 млрд куб. м.

На вопрос об условиях будущего сотрудничества, сказал: "Предстоит провести переговоры. Во всяком случае, это не те условия, которые мы получили в рамках рассмотрения иска в Стокгольмском арбитраже".

В "Газпроме" сообщили, что строительство первой нитки "Турецкого потока" будет завершено через месяц.

Германия дала согласие на строительство спорного газопровода "Северный поток-2" по дну Балтийского моря.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

Противники проекта - в том числе Польша, страны Балтии и Дания - утверждают, что "Северный поток-2" увеличит зависимость ЕС от "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.

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