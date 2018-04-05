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Каспаров: Путинская пропаганда куда опаснее пропаганды коммунистической образца 50-летней давности
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05.04.2018 04:41
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Технологию смешивания фейков с подлинными новостями власти РФ во
главе с президентом Владимиром Путиным сначала "отточили" внутри
государства, а потом в соседних странах, отметил российский
оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.
Каспаров: Путин постоянно меняет маски Фото: EPA По его словам,
технологию смешивания фейков с подлинными новостями власти РФ
сначала "отточили" внутри государства, потом в соседних странах,
далее в Восточной Европе, а "теперь чувствует себя настолько
уверенно, что атакуют весь свободный мир"."Технологические
компании, такие как Google, Apple, Facebook, обладают всеми
возможностями остановить подобные нарушения. Но необходима
политическая воля, а не только технические возможности. Полностью
избавиться от фейков и ботов, конечно, нельзя, но можно существенно
сократить их влияние на пользователей. Russia Today – яркий
тому пример. Запад признал, что это не независимый телеканал, а
пропагандистское оружие. А когда идет война, к таким вещам нужно
относиться со всей серьезностью", – пояснил Каспаров.Он
заверил, что "путинская пропаганда куда опаснее пропаганды
коммунистической образца 50-летней давности"."Та пропаганда
основывалась на идеологических принципах. И они были очевидны. А
Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) постоянно
меняет маски. Их у него много: ультраправые, левацкие,
евроскептики… Годится все, что может расшатать статус-кво", –
отметил оппозиционер.По данным Госдепартамента США, Москва
ежегодно выделяет $1,4 млрд для обеспечения работы сложной
системы пропаганды, которая подает видение Кремля на события в мире
на 30 языках.
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