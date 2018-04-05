Технологию смешивания фейков с подлинными новостями власти РФ во главе с президентом Владимиром Путиным сначала "отточили" внутри государства, а потом в соседних странах, отметил российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров. Каспаров: Путин постоянно меняет маски Фото: EPA По его словам, технологию смешивания фейков с подлинными новостями власти РФ сначала "отточили" внутри государства, потом в соседних странах, далее в Восточной Европе, а "теперь чувствует себя настолько уверенно, что атакуют весь свободный мир"."Технологические компании, такие как Google, Apple, Facebook, обладают всеми возможностями остановить подобные нарушения. Но необходима политическая воля, а не только технические возможности. Полностью избавиться от фейков и ботов, конечно, нельзя, но можно существенно сократить их влияние на пользователей. Russia Today – яркий тому пример. Запад признал, что это не независимый телеканал, а пропагандистское оружие. А когда идет война, к таким вещам нужно относиться со всей серьезностью", – пояснил Каспаров.Он заверил, что "путинская пропаганда куда опаснее пропаганды коммунистической образца 50-летней давности"."Та пропаганда основывалась на идеологических принципах. И они были очевидны. А Путин (президент РФ Владимир Путин. – ) постоянно меняет маски. Их у него много: ультраправые, левацкие, евроскептики… Годится все, что может расшатать статус-кво", – отметил оппозиционер.По данным Госдепартамента США, Москва ежегодно выделяет $1,4 млрд для обеспечения работы сложной системы пропаганды, которая подает видение Кремля на события в мире на 30 языках. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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