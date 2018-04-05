Президент Молдовы сообщил о планах встретиться с лидером Приднестровья в Бендерах

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что встретится с лидером непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадимом Красносельским 25 апреля в городе Бендеры на правом берегу Днестра.

"Встреча состоится 25 апреля. Необходимость проведения такой встречи назрела. Сейчас наши советники обсуждают повестку дня, согласовывают детали. Есть очень много вопросов, которые мы должны обсудить. Мы дважды встречались в прошлом году, многое из того, что мы наметили, было выполнено. Мы должны поговорить и об этом, и о том, что необходимо сделать в этом году", - сказал И.Додон, выступая в среду вечером на телеканале "НТВ-Молдова".

Он подчеркнул, что "есть много вопросов, связанных и с внутренней ситуацией, и с нестабильной ситуацией в регионе".

"Мы не должны допустить дестабилизации, в том числе в Молдове. Сохранение государственности Молдовы, укрепление независимости, суверенитета и нейтралитета Молдовы - это и в интересах Приднестровья. Они должны понимать, что если в Молдове что-то случится, Приднестровье сразу накроют с двух сторон. Либо мы вместе выживем, либо нас накроет вместе", - подчеркнул И.Додон.

Он высказался за то, чтобы встречи президента Молдовы и лидера Приднестровья стали регулярными.

"Это очень важно - установить такой формат. Нам есть, что обсуждать", - заявил И.Додон.

И.Додон и В.Красносельский были избраны в конце 2016 года. Сразу после этого, в начале января 2017 года, они провели встречу в городе Бендеры. Еще одна встреча состоялась 30 марта 2017 года в загородной резиденции президента Молдовы - Голерканы, на берегу Днестра. Тогда лидеры с двух берегов Днестра условились встретиться в мае, но встреча не состоялась. Еще одна встреча была намечена на 29 июля, при участии спецпредставителя России по Приднестровью Дмитрия Рогозина. Однако правительство Молдовы тогда объявило Д.Рогозина персона нон грата, он не смог приехать, а встреча так и не состоялась.

После этого отношения между И.Додоном и В.Красносельским ухудшились. Президент Молдовы несколько раз заявлял в интервью, что "у Приднестровья нет другого выхода, кроме как интегрироваться в состав Молдовы". Он также обвинил администрацию Приднестровья в разворовывании денег, которые предоставляет РФ.

В свою очередь, В.Красносельский заявлял, что "переговоры в Кишиневе нужно вести с теми, кто принимает решения, а Игорь Додон в Молдове ничего не решает".

После этого И.Додон провел несколько встреч с лидером Коммунистической партии Приднестровья Олегом Хоржаном, что вызвало резкое недовольство администрации президента Приднестровья.