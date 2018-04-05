Социальные сети удалили все аккаунты Насим Агдам, которая устроила стрельбу в главном офисе компании YouTube. Об этом сообщает со ссылкой на местные СМИ.

Агдам “ненавидела” YouTube. Об этом журналистам рассказал ее отец Исмаил Агдам. В 2017 году Агдам начала жаловаться на то, что в ее каналов падают просмотры — в техподдержке объяснили, что изменили возрастную категорию ее каналов из-за непристойные сцены. Политика YouTube, по словам Исмаила Агдама, разозлила его дочь, она начала говорить, что лично отправится в компанию. В семье заявили, что не знают, где Агдам могла взять пистолет.

Полиция также рассматривала версию о возможном личном конфликте Агдам с одним из сотрудников YouTube — в частности, с раненым мужем. Затем было объявлено, что никаких причин считать, что Агдам хотела напасть именно на трех пострадавших нет.

Google пообещала поддержку пострадавшим и полиции, но пока не прокомментировала мотивы Агдам. В обращении гендиректора компании Сундара Пичаи к сотрудникам говорится, что Google сделает все возможное, чтобы помочь пострадавшим и их семьям. Гендиректор YouTube Сьюзен Войчицки также выразила благодарность полиции и спасателям. Все каналы Агдам на YouTube, а также ее Instagram и Facebook заблокированы.

Как сообщал стрельбу в офисе YouTube устроила женщина.

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