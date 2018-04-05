Лондон отказывается от совместного с Россией расследования дела об отравлении бывшего ГРУшника Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом на внеочередном заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия в Гааге заявила делегация из Великобритании, передает со ссылкой на .

С такой идеей российская сторона обратилась ранее.

"Предложение России о совместном расследовании относительно случая в Солсбери является извращенным. Это тактика для отвлечения внимания, и еще больше дезинформации. Она проводится для того, чтобы уклониться от вопросов, на которые российские власти должны ответить", - заявили представители Лондона. Это же опубликовали в своем Twitter.

"В конвенции о химическом оружии нет требования, что жертва нападения должна проводить совместное расследование с вероятным преступником", - заявил также представитель британского .

Директор Службы внешней разведки России назвал дело об отравлении Сергея Скрипаля грубо сфабрикованной провокацией спецслужб и Великобритании.

"Даже в гротескной провокации со Скрипалем, грубо сфабрикованной спецслужбами Великобритании и , часть европейских государств не спешит без оглядки следовать за Лондоном и Вашингтоном. Они предпочитают тщательно разобраться", - заявил Нарышкин.

Давление на союзников с требованием выслать российских дипломатов является признаком диктата , добавил он.

Противостояние Москвы и Лондона обострилось после того, как эксперты не смогли определить страну-происхождения ядовитого вещества "Новичок". Военная лаборатория в Портон Дауни определила вещество, используемое в Солсбери, как нервно-паралитический агент "Новичок". Он может быть разработан только на государственном уровне, считают эксперты. Кремль продолжает требовать, чтобы Великобритания передала образцы вещества, чтобы она могла провести собственные проверки.

Между тем британские спецслужбы разыскивают россиянина, который прилетел в одном самолете с Юлией Скрипач. Он прибыл из Москвы 3 марта, провел несколько часов, после чего покинул страну. Следователи не сообщают, в чем именно подозревают мужа.

Британская полиция также разыскивает женщину, которая по просьбе Юлии Скрипач привезла из России гречку и специи. "Новичок" мог прятаться в пакете, предполагают.

Британская полиция разыскивает мужчину и женщину, которые могут быть причастны к отравлению бывшего ГРУ-шника и его дочери. Пару, которая вела себя как влюбленные, сняли камеры наблюдения. Эти два человека немедленно покинули Британию после инцидента.

Блондинка и темноволосый мужчина в возрасте 35-40 лет гуляли по переулку, который сочетает ресторан Zizzi, где Скрипач с дочерью обедали, и скамейку, где их впоследствии обнаружили. Некоторое время были рядом с жертвами отравления, предполагают в Скотланд-Ярде.

Также племянница Скрипача сообщала, что главной мишенью отравления могла стать его дочь Юлия.

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