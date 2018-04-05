|Генсек НАТО: мы не пытаемся изолировать РФ
|05.04.2018 05:06
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил, что Североатлантический альянс не пытается изолировать Россию после отравления в Солсбери, но ему пришлось ответить на это набег. Об этом сообщает со ссылкой на Reuters.
“Мы продолжаем стремиться к лучшим отношениям с Россией, поскольку Россия является нашим соседом, Россия ним остаться. Мы не стремимся изолировать Россию”, — сказал Столтенберг в заявлении в университете Оттавы.
Столтенберг заявил, что НАТО обеспокоено более напористым поведением России, которая аннексировала Крым, дестабилизировала восточную Украину, поддержала президента Сирии Башара Асада и вмешалась в дела других стран.
“Была причина того, почему союзники НАТО и партнеры отреагировали так, как они отреагировали на нападение в Солсбери. Потому что это не был единичный случай”, — сказал Столтенберг.
Как сообщал Совет может рассмотреть законопроект о нацбезопасности в четверг.