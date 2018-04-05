В России произошел очередной скандал с употреблением запрещенных препаратов.

На этот раз на допинге попалась молодежная женская сборная России по гандболу (U-19), которая лишена серебряных медалей чемпионата Европы-2017 в Словении,передает со ссылкой на .

Решение отобрать у россиянок медали Европейская гандбольная федерация (EHF) приняла в связи с тремя положительными допинг-пробами на мельдоний, которые были взяты во время турнира у Антонины Скоробогатченко, Марии Дувакиной и Марии Дудиной.

Результаты всех матчей российских гандболисток на ЧЕ-2017 аннулированы, а серебряные награды перейдут сборной Дании. Кроме того, молодежная сборная России условно отстранена от участия в чемпионатах Европы на два года с испытательным сроком на два года, а Федерация гандбола России (ФДР) оштрафована на 20 000 евро.

Отмечается, что ФДР не будет подавать апелляцию на это решение.

"Решение EHF нас как федерацию полностью устраивает. Мы в любом случае сохранили участие этой возрастной категории в международных соревнованиях. Команда может играть, это самое важное, но с испытательным сроком на два года. Обжаловать решение EHF мы не будем. К нам применено лояльную меру ", - передают слова гендиректора ФДР Льва Воронина российские СМИ.

Россия хочет изменить мировые антидопинговые правила. Кремль обеспокоен тем, что мировые антидопинговые правила усложняют участие российских спортсменов в важных международных соревнованиях. Поэтому российский пытается внести изменения к базовому договору, лежащий в основе антидопинговой работы во всем мире.

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