|Пакьяо назвал желаемые сроки проведения поединка с Ломаченко
|05.04.2018 05:21
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Легендарный филиппинский боксер Мени Пакьяо не отказался от идеи провести бой с украинским чемпионом мира Василием Ломаченко, информирует со ссылкой на Los Angeles Times.
Советник боксера Майкл Лонч назвал желаемую дату проведения поединка с нашим соотечественником.
“Мэнни хочет драться с Ломаченко осенью”, — рассказал Лонч.
Примечательно, что 14 июля на Пакьяо ожидает поединок с Лукасом Матиссе (39-4, 36 КО) за титул чемпиона WBA, а Ломаченко 12 мая встретится с Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).
Стоит отметить, что 39-летний уроженец Филиппин является экс-чемпионом в восьми весовых категориях.
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