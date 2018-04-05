Украинская сторона в ходе заседания трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 4 апреля, высказала позицию о готовности передать Российской Федерации (РФ) 23 заключенных россиян. Теперь Украина ожидает реакции на эту инициативу, сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе в Facebook.

"Во время заседания гуманитарной группы и на ТКГ в Минске украинская сторона выразила позицию о готовности передать 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах за преступления против суверенитета и территориальной целостности Украины, за преступления, связанные с войной, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах . Теперь мы ожидаем реакции и ответа российской стороны на эти инициативы", - отметила Геращенко.

Также она добавила, что ключевыми сегодня в Минске были вопросы безопасности, ежедневное нарушение другой стороной Пасхального перемирия и новый этап освобождения заложников, передает со ссылкой на .

"Конечно, мы поднимали вопрос и освобождение пленников, что в тюрьмах , и с оккупированных территорий. Здесь мы готовы к самому широкому здоровому компромиссу, за исключением неприемлемых позиций, как то освобождение беркутовцев и т.д.", - уточнила Геращенко.

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