В состав нового органа при Кабинете Министров войдут представители
государственной власти, парламентских комитетов и госконцерна
"Укроборонпром". Кабмин доверит комиссии координацию действий
исполнительной власти и органов местного самоуправления Фото:
kmu.gov.ua В состав временного консультативно-совещательного органа
войдут представители государственной власти, парламентских
комитетов, госконцерна "Укроборонпром" и общественных
объединений.Комиссия будет координировать действия
исполнительной власти и органов местного самоуправления для
снижения зависимости ОПК от импорта товаров, поставки которых
полностью или частично остановлены.В январе в "Укроборонпроме"
заявляли, что привлекли к программе импортозамещения 447
предприятий различных форм собственности. Госконцерн пытается
полностью отказаться от использования в военной технике деталей
российского производства.
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