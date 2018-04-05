В состав нового органа при Кабинете Министров войдут представители государственной власти, парламентских комитетов и госконцерна "Укроборонпром". Кабмин доверит комиссии координацию действий исполнительной власти и органов местного самоуправления Фото: kmu.gov.ua В состав временного консультативно-совещательного органа войдут представители государственной власти, парламентских комитетов, госконцерна "Укроборонпром" и общественных объединений.Комиссия будет координировать действия исполнительной власти и органов местного самоуправления для снижения зависимости ОПК от импорта товаров, поставки которых полностью или частично остановлены.В январе в "Укроборонпроме" заявляли, что привлекли к программе импортозамещения 447 предприятий различных форм собственности. Госконцерн пытается полностью отказаться от использования в военной технике деталей российского производства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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