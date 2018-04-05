ФК “Аль-Ахли” из Саудовской Аравии под руководством украинского специалиста Сергея Реброва удачно продолжил выступление в азиатской Лиге чемпионов, сообщает со ссылкой на сайт “Аль-Ахли”.

Подопечные Реброва победили иранский “Трактор-Саге” 2:0 и возглавили таблицу группы А Лиги чемпионов Азии. В параллельном матче группы А “Аль-Джазира” обыграла “Аль-Гарафа” — 3:2.

Таким образом, команда украинского специалиста набрала 11 очков из 15 возможных и за тур до окончания группового раунда обеспечила себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов АФК.

Добавим также, во внутреннем чемпионате Саудовской Аравии клуб Реброва ведет борьбу за чемпионство и пока отстает на 1 пункт от ФК “Аль-Хиляль”.

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